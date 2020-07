“Cursed”: trama e cast della nuova serie fantasy di Netflix

17 Luglio 2020 | 9:00 di Valentina Barzaghi

La storia di Re Artù al cinema e in tv ha trovato infinite declinazioni e rivisitazioni. Da oggi, al già ricco e variegato elenco, si aggiunge “Cursed”, la serie Netflix tratta dall’omonima graphic novel di Frank Miller e Tom Wheeler - edita in Italia da Mondadori - autori anche dell’adattamento per il piccolo schermo. I dieci episodi della durata di circa un’ora ciascuno di cui è composta, sono disponibili in streaming sulla piattaforma dal 17 luglio.

Racconta l’avventura epica e formativa di una nuova eroina alle prese con diverse sfide, tra cui quella con se stessa, per riuscire a compiere ciò che il destino ha in serbo per lei. Action e animazione in puro stile “Frank Miller” (“Sin City”, “300”) si alternano sullo schermo caratterizzando questo dramma fantasy, che non lesina in magia, suspense e ferocia. Non mancano anche interessanti scelte stilistiche o colpi di scena. Se siete fan del genere, “Cursed” risponderà pienamente alle vostre aspettative.

La trama

Rivisitazione della leggenda di Artù attraverso gli occhi di Nimue, una teenager emarginata a causa degli strabilianti poteri che la etichettano come “strega”, destinata a divenire la celebre Dama del Lago del ciclo arturiano. Dopo la morte di sua madre, Nimue intraprende un pericoloso viaggio per consegnare a Merlino un’antica spada. Sul suo cammino conosce Artù, un giovane mercenario che si rivela un prezioso e imprevedibile compagno d’avventura. Nimue diventa inoltre il simbolo della rivolta contro i Paladini Rossi, un gruppo di fanatici e spietati inquisitori, responsabili della morte di sua madre e portatori di violenza e distruzione.

Il cast

Nel cast di “Cursed” troviamo la brava Katherine Langford di “Tredici” nei panni della protagonista Nimue. Insieme a lei ci sono Devon Terrell (“Ophelia”) in quelli di Artù, Gustaf Skarsgård (“Vikings”) in quelli di Merlino e Peter Mullan (“Ozark”) in quelli del terribile capo dei Paladini Rossi. Ci sono anche: Daniel Sharman, Shalom Brune-Franklin, Lily Newmark, Sebastian Armesto, Billy Jenkins, Catherine Walker e molti altri.