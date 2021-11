Da “The good doctor” a “DOC”: dieci serie ambientate in ospedale

Otto stagioni che hanno fatto la storia della tv, andate in onda tra il 2004 e il 2012 e vincitrici di 5 Emmy Award – nessuno dei quali per il protagonista Hugh Laurie, candidato 6 volte come interprete del protagonista Gregory House, medico asociale e anticonformista specializzato in Diagnostica, alle prese con misteriosi casi che risolve grazie al suo ingegno e alla sua squadra.

