Dai videogiochi alla tv: i film e le serie da vedere

Altro blockbuster su console PlayStation, The Last of Us è semplicemente uno dei migliori videogame mai prodotti. Una capacità narrativa senza pari, un universo interattivo consistente e realistico, personaggi che hanno una personalità e esprimono sentimenti capaci di farci gioire o piangere con il joypad in mano. Non è un caso che stia per diventare una serie TV prodotta da HBO. La serie uscirà, molto probabilmente, nel 2023: The Last of Us racconta di un mondo devastato da un virus che trasforma gli esseri umani in zombi aggressivi, e che ha risparmiato una percentuale minima della popolazione. Sullo sfondo della civiltà caduta e in rovina, il quarantenne Joel deve far fuggire l'adolescente Ellie da una zona di quarantena e portarla in un laboratorio lontano dove si sta cercando una cura per il virus. Il loro viaggio è appassionante e pericoloso, ma anche pieno di speranza sia per i due protagonisti che per l'umanità. La serie è prodotta e sceneggiata dagli autori del videogioco e da Craig Mazin, l'autore di Chernobyl. Joel ed Ellie saranno interpretati da Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Il Trono di Spade).

La nostra recensione di The Last of Us Part 2, per PlayStation 4 e 5