“Dan Brown – Il simbolo perduto”: trama, cast e trailer

La serie tratta dall'omonimo bestseller arriva a novembre su Sky e vede protagonista Ashley Zukerman







Si puo' vedere su

Va in onda su Sky Serie e in streaming su Now a partire dall'8 novembre “Dan brown – Il simbolo perduto”. La nuova serie è tratta dall'omonimo bestseller di Dan Brown (edito da Mondadori) e racconta le prime avventure di Robert Langdon. Il professore di simbologia di Harvard, qui interpretato da Ashley Zuckerman, si ritrova coinvolto in una serie di enigmi mortali.

La trama

Quando Peter Solomon (Eddie Izzard), mentore di Robert Langdon, scompare misteriosamente, la CIA convince il giovane a unirsi a una task force incaricata di fare luce su un serie di fatti che a tutti gli effetti sono i pezzi di un puzzle alquanto complesso. Robert si ritrova così coinvolto in qualcosa di molto pericoloso, una cospirazione potenzialmente letale. Armato ‘’solo’’ della sua conoscenza della Storia, dei simboli e delle lingue morte, si mette così alla ricerca dello sfuggente e misterioso Simbolo Perduto. Insieme a Katherine, figlia di Peter, si lancerà in una corsa contro il tempo.

Il cast

Insieme a Ashley Zukerman e Eddie Izzard, nel cast ci sono Valorie Curry nei panni di Katherine Solomon; Sumalee Montano è Inoue Sato, un’agente della CIA che si occupa di sicurezza; Rick Gonzalez è Alfonso Nuñez, agente della polizia del Campidoglio; Beau Knapp è Mal'akh, una misteriosa figura che spinge Robert a mettersi alla ricerca di qualcosa che lo aiuterà a scoprire che fine ha fatto Peter.

Il trailer