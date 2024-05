“Dark Matter”, un uomo affronta le sue mille vite alternative

Succede nella nuova adrenalinica serie di fantascienza di Apple Tv+ Giusy Cascio







Debutta l’8 maggio con i primi due episodi (seguiti da un nuovo capitolo settimanale fino al 26 giugno) la nuova serie fantascientifica di Apple Tv+ “Dark matter”, con Joel Edgerton e Jennifer Connelly.

Basata sul romanzo di Blake Crouch, è la storia di Jason Dessen, professore di fisica e papà, che una notte, mentre torna a casa per le vie di Chicago,viene risucchiato in una serie di versioni alternative della sua vita. Altro che “Sliding doors”: la sorpresa di Jason diventa un incubo quando l’uomo cerca di tornare alla vera quotidianità sfuggendo al labirinto di realtà in cui è intrappolato. E lottando per salvare la sua famiglia da... sé stesso!