“Delitti in Paradiso”, arriva la nuova stagione

Ama i musei, il teatro e la geologia. È ghiotto di pollo con patatine, ha diverse allergie, tra cui quella alle punture di zanzare, ed è maniaco dell’igiene. Questo è l’identikit del detective Neville Parker (Ralf Little, primo a sinistra nella foto), protagonista di "Delitti in Paradiso", che arriva su Rai2 mercoledì 3 aprile con la 13a stagione.

Lo ritroveremo quindi intento a risolvere nuovi casi nell’isola Saint Marie, uno sperduto atollo caraibico. E fin dal primo episodio accade qualcosa che ci terrà col fiato sospeso: il commissario Selwyn Patterson (Don Warrington) celebra 50 anni di servizio in Polizia, quando viene colpito da un misterioso assassino e si trova a combattere per la sua vita. Tante poi le indagini che Neville dovrà affrontare con la sua squadra: la morte di un’anziana donna ricoverata nella casa di cura locale, che viene trovata pugnalata con il suo stesso ferro da calza, l’avvelenamento di uno chef famoso e il blackout in tutta l’isola riconducibile al misterioso mondo delle criptovalute.