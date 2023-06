“Delitti in Paradiso” riparte su Rai2

Ambientata nell’isola caraibica francese della Guadalupa, la serie "Delitti in Paradiso" continua a seguire l’investigatore Neville Parker (Ralf Little) alle prese con nuovi casi da risolvere. Anche nella 12ª stagione, al via su Rai2 mercoledì 21 giugno, dovrà affrontare omicidi misteriosi e ad aiutarlo ci saranno nuovamente il commissario Selwyn Patterson (Don Warrington), l’agente Marlon Pryce (Tahj Miles) e Catherine Bordey (Elizabeth Bourgine) il sindaco di Saint Marie, la cittadina di fantasia in cui vive e lavora il detective.

Nei nuovi episodi, Parker, tra le tante indagini, dovrà mettersi sulle tracce dell’assassino di un agente immobiliare. Tutta la squadra poi raggiungerà il sergente Naomi Thomas (Shantol Jackson): la donna sta partecipando al matrimonio della sua migliore amica, quando il padre della sposa viene ucciso durante la cerimonia. E chiederà aiuto ai colleghi per trovare il colpevole. Ma a movimentare le giornate dell’investigatore non saranno solo gli omicidi da risolvere. Parker infatti dovrà fare i conti con questioni di cuore. Dopo la fine della storia con Florence (Joséphine Jobert, uscita dal cast la scorsa stagione), che ha finito per accettare un incarico altrove, un nuovo amore lo attende. Ma proprio quando penserà di aver trovato la felicità con l’affascinante Sophie (Amy Beth Hayes), accadrà qualcosa di inaspettato che lascerà di stucco gli spettatori... «Oltre ai soliti enigmi e misteri che gli spettatori amano da sempre, stavolta tutti i personaggi principali, e Neville in particolare, affronteranno le proprie sfide personali come mai prima d’ora» ha anticipato Ralf Little.