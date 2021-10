“Destini in fiamme”, la lotta per la giustizia delle sopravvissute. Da vedere su Netflix

I temi raccontano la lotta per l’emancipazione femminile, la violenza di genere, la corruzione politica Silvia Perazzino







Parigi 1897. Un incendio divampa al Bazar de la Charité, dove si sta svolgendo una fiera di beneficenza piena di ricconi del tempo. La struttura in legno si trasforma presto in una trappola mortale: perdono la vita 126 persone, di cui 118 donne, avvolte dalle fiamme nei loro abiti ingombranti, calpestate dagli uomini che cercano di mettersi in salvo. Da qui si snoda il racconto in otto episodi che vede alcune sopravvissute denunciare l’accaduto e lottare per avere giustizia.

Uscita col titolo “Destini in fiamme”, la serie di Netflix è ispirata a un fatto realmente accaduto, che costò la vita anche alla sorella della principessa Sissi, e vede tra le protagoniste Audrey Fleurot, la rossa “Morgane” dell’omonima serie andata in onda su Raiuno. Qui è una nobildonna vittima di violenze da parte del marito, un aguzzino che insegue sogni di gloria politica. I temi raccontano la lotta per l’emancipazione femminile, la violenza di genere, la corruzione politica. Non manca il tocco romantico, che rende il racconto ancora più appassionante.