“Dexter – New Blood”, il killer è di nuovo tra noi

Otto anni dopo il discusso finale Dexter torna con dieci episodi "Dexter - New Blood" Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Nell’autunno del 2013 andava in onda l’ottava e ultima stagione di “Dexter”, serie che fece epoca. Michael C. Hall interpretava Dexter Morgan, un esperto della scientifica di Miami dalla doppia identità: era, in realtà, un metodico e implacabile assassino seriale. Che agiva, però, con un suo “codice morale”.

Il finale è stato uno dei più discussi di tutti i tempi, ma dopo otto anni i fan possono gioire (e tremare): arriva su Now dal 10 novembre una nuovissima miniserie di 10 episodi, che ha per sottotitolo “New Blood”, dove Dexter si è rifatto una vita. E ora si fa chiamare Jim…

Il trailer