“Dexter: Original Sin”, il serial killer ha un nuovo volto. Trama, cast e trailer

La nuova serie, dal 13 dicembre su Paramount+, sarà un prequel che racconterà i primi delitti di Dexter Morgan Dexter: Original Sin Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Ritroveremo presto su Paramount+ il serial killer più popolare della tv americana. La nuova serie “Dexter: Original Sin” sarà infatti un prequel in 10 episodi che racconterà i primi delitti di Dexter Morgan, interpretato da Patrick Gibson.

Cast

Nel cast, oltre a Gibson, anche Christian Slater nel ruolo di Harry Morgan e Molly Brown nel ruolo di Debra Morgan come attori principali. A questi si aggiungono Patrick Dempsey, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson e dalla special guest star Sarah Michelle Gellar. Michael C. Hall torna a dare voce all'iconico monologo interiore nella testa di Dexter Morgan. La produzione è iniziata a Miami, con il ritorno di Clyde Phillips come showrunner e produttore esecutivo.

Teaser Trailer

Trama

Ambientato a Miami nel 1991, “Dexter: Original Sin” vedrà Dexter nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter dovrà imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry, adotterà un codice che lo aiuterà a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società con un solo scopo: non finire nel mirino delle forze dell'ordine. Una sfida particolare quindi per il giovane Dexter che inizierà uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.