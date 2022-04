“Di4ri”: la nuova serie italiana per ragazzi di Netflix

A maggio ci immergiamo nelle storie dei ragazzi della 2D, nella colonna sonora "Isole" di Tancredi che sarà anche ospite in due puntate "Di4ri" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







A partire dal 18 maggio arriva in streaming una nuova serie italiana per ragazzi. S'intitola “Di4ri” e racconta le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media. Prodotti da Stand by me, i 15 episodi saranno poi disponibili da fine luglio in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. La colonna sonora della serie sarà sulle note di “Isole”, il nuovo singolo di Tancredi, ospite in due episodi.

Ogni episodio è raccontato dal punto di vista di uno dei protagonisti, un diario personale di cui ognuno si fa di volta in volta voce narrante, parlando direttamente agli spettatori. Le vicende di Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna – tra gioie, drammi, primi amori – ci faranno scoprire che succede in 2D.

Il cast

Andrea Arru (Pietro), Flavia Leoni (Livia), Sofia Nicolini (Isabel), Biagio Venditti (Daniele), Liam Nicolosi (Giulio), Federica Franzellitti (Monica), Francesca La Cava (Arianna), Pietro Sparvoli (Mirko). Nel cast della serie ci sono anche Fortunato Cerlino, nel ruolo del bidello Paolo, e come ospite Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo.

