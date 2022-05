“Di4ri”: le medie non sono una passeggiata

Su Netflix una nuova serie affronta i problemi dei preadolescenti "Di4ri" Credit: © Netflix Giulia Ausani







Chi ci è già passato concorda: gli anni delle medie sono difficilissimi. E lo sono ancora di più quando la tua scuola sta per chiudere per mancanza di fondi, e tu e i tuoi compagni di classe rischiate di essere smistati in sezioni diverse nella nuova scuola. È quello che succede ai ragazzi e alle ragazze di “Di4ri”, nuova serie Netflix che segue un gruppo di studenti di seconda media alle prese con questi e altri problemi.

Ogni episodio è narrato dal punto di vista di un alunno diverso, in un racconto di formazione che mescola la dimensione intima e personale con quella collettiva. Di puntata in puntata conosciamo tutti i ragazzi della 2aD, che affrontano i loro problemi mentre cercano di ribellarsi alla chiusura della scuola. A guidare la rivoluzione c’è Pietro, interpretato da Andrea Arru. «È il classico ragazzo popolare che ci prova con le ragazze e ha tanti amici» spiega Andrea. «Ma in realtà ha problemi a casa perché i suoi genitori litigano continuamente».

E poi c’è Livia, interpretata da Flavia Leone. «Viene etichettata come “Miss Perfettina” ed effettivamente è così» ci racconta. «È una maniaca del controllo che cerca sempre di assecondare le aspettative degli altri, ma in verità sente il bisogno di lasciarsi andare». Attorno a loro ci sono gli altri compagni di classe: come Giulio, affetto da dislessia; Daniele, che si innamora di un compagno di classe, e Isabel, generosa e idealista. E tra gli adulti c’è Fortunato Cerlino nei panni del bidello Paolo.

“Di4ri” tocca temi diversi come l’omosessualità, le prime mestruazioni, la dislessia e la separazione dei genitori. «È una serie da guardare in famiglia» dice Flavia «e i genitori possono rivedere se stessi e i loro problemi adolescenziali nei protagonisti». «È perfetta per un pubblico giovane» dice Andrea. «Ma, per i temi trattati, può insegnare molto anche ai grandi».