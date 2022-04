“Diavoli 2”: «Stavolta io e Dempsey lotteremo alla pari»

Alessandro Borghi racconta l’incontro-scontro con l’attore di Hollywood in “Diavoli 2” Alessandro Borghi nella seconda stagione di "Diavoli" Credit: © Sky Paolo Fiorelli







Nella prima stagione di “Diavoli”, Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) imparava tutto quello che c’è da sapere sull’alta finanza dal suo mentore Dominic Morgan (Patrick Dempsey). Un rapporto quasi padre-figlio che però era finito molto male… «Questa volta invece combatteremo ad armi pari» dice il protagonista della serie, la cui seconda stagione sarà disponibile dal 22 Aprile su Now (e dallo stesso giorno andrà in onda su Sky).

«Massimo si troverà invischiato in una vera e propria guerra segreta tra l’Occidente e la Cina, che comincia con la Brexit e arriva fino ai giorni del Covid, e si combatte soprattutto per il possesso dei dati personali, il nuovo petrolio» racconta l’attore romano. «Sarà proprio in questo scenario che Dominic cercherà di portare l’ex pupillo di nuovo dalla sua parte».

Ma quello della finanza è anche un mondo molto pericoloso, tanto che la serie prenderà una decisa tinta “crime”. E in quanto al suo protagonista… «Tutto quello che ho capito dell’alta finanza è che preferisco starne alla larga» scherza Borghi. « Mi fa paura. Meglio lasciarla ai professionisti… Come Guido Brera, che ha scritto il romanzo originale: lui mi ha fatto entrare in due banche d’affari londinesi per capire meglio come funziona. È un mondo basato su rigorose gerarchie di potere, Lui lo capisce così bene che è sempre due anni avanti sugli eventi: ecco perché la trama sembra scritta ieri sera». E di Dempsey dice: «Provo un affetto sincero nei suoi confronti e mi sento ricambiato. Abbiamo grande rispetto l’uno per l’altro. E i frutti si vedono in scena».