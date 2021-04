“Diavoli 2”: trama, cast e foto

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey tornano a vestire i panni di Massimo Ruggero e Dominic Morgan nella seconda stagione della serie Sky Patrick Dempsey e Alessandro Borghi in "I Diavoli 2" Credit: © Sky Giulia Ausani







Ecco Alessandro Borghi e Patrick Dempsey nelle prime immagini della seconda stagione di "Diavoli", serie originale Sky basata sull'omonimo romanzo di Guido Maria Brera. Le riprese sono attualmente in corso tra Roma e Londra.

La trama

I nuovi episodi del financial thriller saranno ambientati quattro anni dopo gli eventi della prima stagione. Massimo (Borghi) ha deciso di intraprendere una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Ma è proprio il suo vecchio mentore Dominic Morgan (Dempsey) a ripresentarsi e metterlo in guardia: i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo deve allearsi con Dominic se vuole lottare dalla parte giusta.

Le prime immagini de "Diavoli 2" Patrick Dempsey in "I Diavoli 2" Credit: © Sky Alessandro Borghi in "I Diavoli 2" Credit: © Sky Alessandro Borghi è Massimo Ruggero Credit: © Sky Patrick Dempsey è Dominic Morgan Credit: © Sky

Il cast

Nel cast tornano anche Malachi Kirby, Pia Mechler, Paul Chowdhry e Lars Mikkelsen. Si aggiungono invece Li Jun Li nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, e Joel de la Fuente nel ruolo di Li Wei Cheng, nuovo membro del board. Clara Rosanger interpreterà Nadya Wojcik, nuova geniale protetta di Dominic.