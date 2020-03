“Diavoli”: cast, trama e trailer della nuova serie di Sky

Foto: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey in "Diavoli" - Credit: © Sky

09 Marzo 2020 | 09:47 di Redazione Sorrisi

"Diavoli" è la nuova serie originale di Sky basata sull'omonimo romanzo di Guido Maria Brera, è composta da dieci episodi ed è una storia di finanza e potere. Dal 17 aprile in prima serata su Sky Atlantic.



Cast

Borghi e Dempsey interpretano i protagonisti, Massimo Ruggero e Dominic Morgan. Massimo è un italiano che si è guadagnato un posto nell'alta finanza internazionale grazie agli insegnamenti del suo mentore, Dominic, CEO della prestigiosa New York-London Investment Bank. Ben presto Massimo si trova coinvolto in una guerra finanziaria che colpisce l'Europa, e dovrà scegliere se allearsi con Dominic o combatterlo.

Al cast già annunciato si uniscono anche Kasia Smutniak (è Nina Morgan, la moglie di Dominic) e Lars Mikkelsen (Daniel Duval, leader di un’organizzazione internazionale che pubblica informazioni segrete di ambito finanziario). Oltre a loro ci sono Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen.

Alla regia c'è il britannico Nick Hurran (già regista di alcuni episodi di "Doctor Who" e "Sherlock") affiancato da Jan Michelini de "I Medici".

Trama

Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) è uno spregiudicato e ambizioso Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York - London Investment Bank (NYL). Dominic Morgan (Patrick Dempsey) è uno fra gli uomini più potenti della finanza globale, mentore di Massimo e CEO della banca. Il profondo legame tra i due uomini rischierà di incrinarsi quando, a causa degli interessi nascosti di Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale. A quel punto il giovane italiano dovrà scegliere: schierarsi con l’uomo a cui deve tutto o fermarlo?