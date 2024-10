“Dinner Club”, Carlo Cracco torna con la terza stagione. Il trailer

Un nuovo viaggio nei sapori italiani insieme a Christian De Sica, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Dopo le prime due stagioni, "Dinner Club" torna con un cast composto dagli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo che si metteranno in viaggio con lo chef stellato Carlo Cracco per affrontare insieme un avventuroso grand tour culinario nel Belpaese che li porterà alla scoperta di gusti, volti e tradizioni lungo l’Appia Antica, partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata, per poi arrivare a Brindisi.

Accanto a loro, nelle cene, ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, insieme a un “imbucato a cena”, Corrado Guzzanti, nel ruolo di osservatore speciale del "Dinner Club".