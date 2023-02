“Dinner Club” torna su Prime Video: entriamo nelle cucine di Carlo Cracco, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti

A Pachino, in provincia di Siracusa, Marco Giallini e Carlo Cracco hanno passato la mattina in un campo d’angurie, sotto il sole, a raccogliere “vaccareddi”, delle lumachine che ora stanno degustando. Giallini è un fiume di battute, ma a tavola viene fuori qualcosa di diverso: un bellissimo ricordo di suo padre. Sembra davvero che parlare di cucina spazzi via tutto quanto c’è di burbero nell’attore…

Che cosa ha “ereditato” dalle tradizioni gastronomiche della sua famiglia?

«Quasi tutto, direi. Per esempio, quando faccio la pasta penso a quella di mia madre... Oh, io tiro la sfoglia col matterello sulla spianatoia di legno! E penso a quando lei tagliava le fettuccine “sull’unghia”, come fanno gli chef: ta ta ta ta! Sbagliava di un millimetro a dir tanto!».

Come se la cava ai fornelli?

«Me la cavo, perché ho avuto una mamma e una moglie molto brave. Se hai la passione, queste sono situazioni che ti influenzano parecchio. Il mio difetto è che mi lascio alle spalle molto sporco: per fare un uovo finisco per lavare sette pentole».

Immagino che a tavola, quindi, lei sia più abitudinario che sperimentatore…

«No, a me piace sperimentare. Una volta all’anno, però!».

Una domanda strana: qual è la sua posata preferita?

«La forchetta. Non le forchette in generale, perché in effetti sono più un appassionato di coltelli. Ma una in particolare, che conservo: la forchetta di mio padre. Pesantissima, con i denti allargati. Ecco, se posso scelgo quella».