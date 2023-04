“Dirty John”, una serie true crime. Da vedere su Netflix

Attraente, carismatico, all’apparenza perfetto. Ma niente è come sembra. John Meehan è un uomo che nasconde mille segreti Antonella Silvestri







Attraente, carismatico, all’apparenza perfetto. Ma niente è come sembra. John Meehan (Eric Bana) è un uomo che nasconde mille segreti, e altrettante sono le sfumature della personalità che mostra a Debra Newell (Connie Britton) per conquistarla. I due, che si sono conosciuti su un sito di incontri, iniziano a frequentarsi. Tutto procede bene fino al giorno in cui cominciano ad affiorare dal passato dell’uomo, sempre più misterioso, le prime bugie. Debra viene raggirata e trascinata in un tunnel di soprusi, minacce e violenze.

Ne uscirà illesa? Lo scoprirete solo alla fine degli otto episodi della prima stagione di “Dirty John” su Netflix. La serie americana, creata da Alexandra Cunningham, si ispira a fatti realmente accaduti. La storia, infatti, prende spunto dall’inchiesta condotta dal giornalista Christopher Goffard per il “Los Angeles Times” e raccontata in sei parti sul quotidiano, oltre che in un podcast di successo del 2017. Nel cast troviamo anche Juno Temple e Julia Garner.