Disney+ annuncia “The right stuff”, la serie sulla corsa allo spazio

Basata sul best seller di Tom Wolfe, la nuova serie di National Geographic arriverà in streaming in autunno

Foto: "The right stuff" - Credit: © National Geographic/Gene Page

06 Maggio 2020 | 11:55 di Giulia Ausani

In autunno su Disney+ arriverà la serie originale di National Geographic "The right stuff", basata sul bestseller "La stoffa giusta" di Tom Wolfe, che racconta i primi anni del programma spaziale statunitense. Composta da otto episodi, la serie ruota attorno alle vicende personali e professionali dei Mercury Seven, gli astronauti che per primi si ritrovarono a competere con la Russia nella corsa allo spazio.



• Le serie tv da guardare su Disney+



I Mercury Seven nella serie

I due uomini al centro della serie sono il Maggiore John Glenn (Patrick J. Adams), pilota collaudatore e padre di famiglia, e il Tenente Comandante Alan Shepard (Jake McDorman), uno dei migliori piloti collaudatori nella storia della marina militare degli Stati Uniti. Entrambi fanno parte del progetto Mercury, ideato dagli USA nel 1959 per contrastare il dominio della corsa allo spazio da parte dell'Unione Sovietica.



Gli altri membri dei Mercury Seven sono il Tenente Gordon Cooper (Colin O’Donoghue), il più giovane del gruppo; Wally Schirra (Aaron Staton), un pilota competitivo con una passione per gli scherzi; Scott Carpenter (James Lafferty), soprannominato “il poeta” dagli altri astronauti; Deke Slayton (Micah Stock), pilota e ingegnere taciturno; e Gus Grissom (Michael Trotter), un pilota collaudatore estremamente serio che diverrà il secondo uomo ad andare nello spazio.

Il cast

Il resto del cast comprende Nora Zehetner nel ruolo di Annie Glenn, moglie di John Glenn e sua compagna di vita fin dall’infanzia; Eloise Mumford nel ruolo di Trudy Cooper, moglie di Gordon Cooper e a sua volta affermata pilota; e Shannon Lucio nel ruolo di Louise Shepard, la moglie di Alan Shepard. Poi ancora Patrick Fischler nei panni dell'ingegnere missilistico Bob Gilruth ed Eric Ladin in quelli di Chris Kraft, a sua volta parte del gruppo Space Task della NASA.



"The right stuff" mette in luce anche i meccanismi di una macchina propagandistica capace di creare miti, capeggiata dal dipartimento di pubbliche relazioni della NASA e coadiuvata dai redattori e dagli editori di LIFE Magazine.