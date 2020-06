“Dispatches from elsewhere”: uniti da un gioco pericoloso

La folle serie di e con Jason Segel (Marshall in "How I Met Your Mother") è in streaming su Prime Video

18 Giugno 2020 | 15:34 di Redazione Sorrisi

Famoso per il ruolo di Marshall nella sitcom “How I met your mother”, Jason Segel è l’ideatore e la star di “Dispatches from elsewhere” (cioè “Dispacci da altrove”). Una serie bizzarra e originale i cui personaggi si ritrovano invischiati negli intrighi del Jejune Institute, una società segreta guidata dall’enigmatico Octavio Coleman.

Tra loro c’è un timido informatico (Segel), una donna transessuale (Eve Lindley), un’ottimista signora anziana (Sally Field) e un geniale paranoico (André Benjamin) pronto a tutto pur di conoscere la verità. Ideale per chi ama gli enigmi alla David Lynch: non aspettatevi risposte certe e fatevi trascinare dal gusto per l’assurdo.