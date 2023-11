“Doctor Who”, i 60 anni del Dottore più famoso dell’universo

Tre episodi speciali su Disney+ per celebrare un mito britannico David Tennant e Catherine Tate in "Doctor Who" Francesco Chignola







Era il 1963 quando sulla Bbc andò in onda il primo episodio di “Doctor Who”, la serie che sarebbe diventata un pilastro della cultura pop britannica. Interrotta nel 1989, tornò nel 2005 e da allora non si è mai più fermata. E anche gli italiani finalmente l’hanno scoperta. Per chi non lo sapesse, la serie verte sul Dottore, un alieno che compie incredibili viaggi nello spazio e (soprattutto) nel tempo.

A interpretarlo sono stati in molti: il Dottore non muore ma si “rigenera”, ottenendo ogni volta un nuovo corpo e personalità diverse. Per i 60 anni della serie, la Bbc ha realizzato tre episodi speciali settimanali (da noi su Disney+ dal 25 novembre): torna a interpretare il Dottore uno degli attori più amati (David Tennant) e ritroviamo una sua irresistibile compagna di viaggio, Donna (Catherine Tate).

Nel 2024, poi, arriverà finalmente la nuova stagione, dove il 15° Dottore sarà Ncuti Gatwa, Eric di “Sex education”.

