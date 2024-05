“Doctor Who” torna il dottore che viaggia nel tempo

Una chiacchierata con lo showrunner della serie sci-fi più longeva della storia, Russell T Davies. Da questa stagione è su Disney+ Millie Gibson e Ncuti Gatwa in "Doctor Who" Giulia Ausani







L’11 maggio su Disney+ sbarca la nuova stagione di “Doctor Who”, la più longeva serie fantascientifica della storia. Il primo episodio andò in onda sulla BBC nel 1963 e la serie proseguì fino all’interruzione nel 1989. Nel 2005 la BBC tentò un esperimento incaricando il produttore e sceneggiatore Russell T Davies di scrivere una nuova stagione. Funzionò: quella fu solo la prima di tredici fortunate stagioni dal successo internazionale e Davies restò al timone della serie fino al 2010. Adesso torna come showrunner per i nuovi episodi con Ncuti Gatwa nei panni della 15esima reincarnazione del Dottore, per la prima volta prodotta e distribuita da Disney.

La vita di Russell T Davies è indissolubilmente legata a “Doctor Who”, non solo in quanto responsabile del suo successo moderno: prima di essere lo showrunner della serie, Davies è soprattutto il suo fan più accanito.

«La mia vita ruota da sempre intorno a "Doctor Who"» ha detto Davies, che a distanza di quasi 60 anni ricorda ancora alla perfezione il suo primo incontro con il Dottore. «Avevo meno di tre anni. È straordinario perché non è soltanto il mio primo ricordo della tv: è proprio il mio primo ricordo di vita». Da quel momento, Davies dice di non aver smesso di pensare alla serie nemmeno per un secondo. «Per me è impossibile smettere di pensarci. Quanti anni passiamo sui banchi di scuola, dieci, dodici? E per tutto quel tempo io non facevo altro che immaginare storie di "Doctor Who"». Alcuni episodi della serie originale - quella trasmessa tra il 1963 e il 1989 - sono andati perduti. Sono quasi un centinaio, anche se nel corso degli ultimi anni qualche puntata è saltata fuori da collezioni private, mentre altre sono state ricostruire in digitale partendo da clip ancora presenti negli archivi della BBC. Davies si ricorda anche quelle: «Mi ricordo episodi spariti dagli archivi: sono tutti nel mio archivio mentale, e ricordo di averli guardati».

Ma perché questo amore così folgorante per la serie? Per Davies non ci sono dubbi: è perché "Doctor Who" ha il fascino eterno delle fiabe. «Deriva da una tradizione narrativa che ha del primordiale, con elementi da fiaba come i mostri che si nascondono nell'ombra». E in effetti la serie ha alcuni dei mostri più famosi della tv, come i Dalek (una razza aliena dalle fattezze metalliche, decisa a sterminare chiunque) e gli Angeli Piangenti (alieni che si presentano come statue di angeli, che toccandoti ti spediscono indietro nel tempo). «E quello che mi aveva conquistato da bambino erano proprio queste belle storie melodrammatiche sui mostri, con momenti spaventosi che mi facevano saltare sulla sedia. Sono cose che i bambini amano. Anche Cappuccetto Rosso che si perde nel bosco e incontra il lupo cattivo, dopotutto, è terrificante. Agli adulti piace raccontare queste storie ai bambini, lo facciamo per insegnargli come funziona il mondo e che non devono parlare con gli sconosciuti».

Ma "Doctor Who" non è solo per bambini: piace a tutti, grandi e piccini. «Lo stile, l'umorismo, i temi della serie ti intrattengono sia che tu abbia tre anni o 103. È come i film della Pixar, che adoriamo tutti: non li guardi solo perché sono divertenti, ma perché la storia è saggia e brillante, capace di spiegarti i fatti della vita e al tempo stesso commuoverti fino alle lacrime e farti ululare dal ridere. Non si potrebbe volere niente di più da un mezzo di intrattenimento, e quando ho ripreso in mano la serie - sia nel 2005 che adesso - è sempre stato il mio mantra: creare la storia migliore che possiamo raccontare, renderla di qualità quanto un film Pixar, ma anche spaventosa come le fiabe di quando eravamo bambini. Volevo che il mio "Doctor Who" desse lo stesso brivido che provi quando sei solo in casa e senti scricchiolare il pavimento del piano di sopra».

Anche in questa nuova stagione vedremo il Dottore vivere avventure incredibili a spasso nel tempo e nello spazio, dall'Inghilterra vittoriana a un futuro lontanissimo. E, come da tradizione, affronterà le nuove minacce rigorosamente disarmato. «Sono un grande fan di "Star Trek" e "Star Wars", ma lì tutti girano con un'arma: il Dottore no». Il suo equipaggiamento è composto unicamente dal Cacciavite sonico, bizzarro oggetto multifunzione con cui può aprire qualunque serratura e compiere tutta una serie di operazioni utili all'esplorazione. Nella nuova stagione troveremo un cacciavite sonico tutto nuovo, con un design rinnovato che include un proverbio ruandese (omaggio alle origini di Gatwa) che sintetizza lo spirito del Dottore: "L'acutezza della lingua batte l'acutezza del guerriero". «Il Dottore si presenta armato solo di un sorriso e una battuta, di compassione e saggezza. Viviamo in un mondo pieno di rabbia e violenza, e penso che i più giovani abbiano bisogno di un eroe che arriva e dice "Diventiamo amici, parliamo, ridiamo, balliamo". Il Dottore invita a mostrare compassione e gentilezza per ogni essere vivente. È un gran bel modo di vivere».