“Dollface”: l’amicizia ai tempi della pandemia

Seconda stagione per la serie di Disney+ con Kat Dennings "Dollface" Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Nella prima stagione di “Dollface”, ve lo ricorderete, Jules (interpretata da Kat Dennings) era stata lasciata all’improvviso dal suo fidanzato. E si era ritrovata sola, perché negli anni aveva trascurato il rapporto con le sue amiche storiche.

I primi dieci episodi di questa originale commedia di Disney+, le erano serviti proprio a ricongiungersi con Madison e Stella, le compagne di università con cui aveva perso i contatti, a cui si è aggiunta la collega Izzy. Missione compiuta? In parte sì. Ma la storia non finisce qui. Il 27 aprile arriva la seconda stagione (dieci episodi, tutti subito disponibili), in cui Jules e le altre affronteranno nuovi amori, lo “shock” di compiere 30 anni e le conseguenze della pandemia.

La simpatia di Kat Dennings è ancora una volta il valore aggiunto di una serie che, per una volta, mette l’amore da parte e l’amicizia in primo piano.