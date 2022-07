“Domina”, arriva in chiaro su La7 la serie storica con Kasia Smutniak

Dopo il successo su Sky, da lunedì 11 luglio La7 trasmette la serie tv in otto episodi Silvia Perazzino







Amori, intrighi, lotte di potere e sullo sfondo l’antica Roma. Dopo il successo su Sky (e l’annuncio di una seconda stagione attesa per la primavera 2023), da lunedì 11 luglio La7 trasmette la serie tv in otto episodi "Domina". Protagonista, Kasia Smutniak e un cast internazionale, tra cui Isabella Rossellini.

Girata quasi interamente a Cinecittà, Roma, "Domina" racconta l’ascesa di Livia Drusilla (la Smutniak), personaggio reale e centrale della storia di Roma, dalla sua caduta in disgrazia all’ascesa al titolo di Augusta, riservato alla moglie dell’imperatore. Livia sposò in seconde nozze Augusto e dopo la morte fu adorata pubblicamente come la Divina Augusta.

La storia di Roma è stata raccontata molte volte, ma raramente da un punto di vista femminile. Un chiaro segno dei tempi, come ha sottolineato l’ideatore e sceneggiatore della serie internazionale, Simon Burke, che in Livia ha visto una precorritrice delle moderne lotte per l’indipendenza e la parità delle donne. «Per la ricostruzione storica di "Domina" siamo partiti da alcune storie scritte da uomini - come lo è gran parte della storia - che sono sopravvissute. Raccontavano perlopiù di battaglie ed eventi. Non di donne. Ci davano però date e nomi di chi aveva compiuto le imprese, il che ci ha permesso di costruirci attorno qualcosa, che poi è stato verificato di nuovo storicamente» ha spiegato Burke. La serie unisce quindi la più fedele riproduzione storica (anche per quanto riguarda i costumi, realizzati dal premio Oscar Gabriella Pescucci, e le scenografie, di Luca Tranchino) a un racconto emozionante e coinvolgente.