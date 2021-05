“Domina”: la nuova serie tv Sky con Kasia Smutniak

“Domina” è una produzione internazionale interamente girata in Italia, a Cinecittà, dove lo scenografo Luca Tranchino ha lavorato a fedeli ricostruzioni di ambienti e atmosfere. «Ci manderei le scuole» dice Isabella Rossellini in un teaser di presentazione della serie, tanta è stata l’accuratezza delle riproduzioni realizzate. Luoghi e personaggi sono utili a mettere in scena fatti realmente accaduti, rielaborandoli grazie a un inedito punto di vista femminile. «Ogni donna, giunta al punto in cui sono io, tende a guardarsi indietro e vedere la fatica che ha fatto per arrivare fino a lì e rimanere se stessa. "Domina" non racconta solo la storia di Livia, ma quella delle tante donne dell’epoca, oggi purtroppo dimenticate, da conoscere per capire quanti e quali passi in avanti, poi cancellati, fossero stati fatti grazie a figure come la sua, già più di duemila anni fa. Un campanello d’allarme che dovrebbe farci capire quanto sia importante coltivare e proteggere ciò in cui crediamo» dice Kasia Smutniak in conferenza stampa, raccontando anche di come la sceneggiatura di Burke e la regia di Claire McCarthy abbiano contribuito ad evidenziare questi aspetti della storia.