“Domina”, Livia ha il potere: saprà difenderlo dagli assassini?

Kasia Smutniak lotta per difendere se stessa e i figli nella nuova stagione della serie di Now







Arriva su Now una nuova stagione per “Domina”, la serie che racconta (liberamente) l’ascesa al potere della moglie di Cesare Augusto, cioè Livia Drusilla (Kasia Smutniak). A svelarci cosa succederà è l’ideatore della serie, Simon Burke: «È la storia di una famiglia che arriva a detenere un potere assoluto: alcuni membri vengono innalzati alla grandezza, altri travolti e distrutti. Ma la nostra attenzione è rivolta alle donne, le voci perdute della Storia. I figli di Livia, Tiberio e Druso, sono cresciuti e lei vuole assicurarsi che uno di loro succeda ad Augusto. Deve solo tenerli in vita... Il che si rivelerà molto più difficile di quanto sperasse! Perché molte persone vogliono il suo potere e Livia dovrà affrontare almeno due tentativi di omicidio. Ma sarà lei stessa a ordinarne altri».

Tra i nuovi personaggi c’è Gemina (Yuliia Sobol), una giovane schiava, bella, ambiziosa e spietata, che seminerà scompiglio nella casa di Augusto. Ma Livia dovrà anche affrontare i complotti di Ottavia, la sorella di Augusto, e di sua figlia Marcella, che vorrebbero eliminarla. «Le donne nell’antica Roma» spiega Burke «non avevano alcun potere “ufficiale”. Non potevano nemmeno entrare al Senato. Perciò Livia deve agire manipolando gli uomini, compresi marito e figli. Deve essere più intelligente e più dura di loro. Allora tutto è possibile».