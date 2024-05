“Domina”, un’eroina dell’antica Roma. Da vedere su Now

Le due stagioni disponibili sono davvero appassionanti e coinvolgenti Kasia Smutniak è Livia Drusilla in "Domina" Credit: © Sky Silvia Perazzino







Partiamo subito dal personaggio realmente esistito e che ha ispirato la storia: Livia Drusilla Claudia, nobildonna romana nata nel 58 a.C., moglie dell’imperatore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto e divenuta, alla sua morte, Augusta. In “Domina”, Livia assume il volto di Kasia Smutniak e diventa una scaltra donna di potere, pronta a tutto, e un’eroina femminista. Alcuni esperti hanno storto il naso: per loro la serie non è fedele alla storia e il racconto ammicca alle soap.

Ma le due stagioni disponibili su Now sono davvero appassionanti e coinvolgenti. Viene tratteggiata una Roma dove le donne sono merce di scambio per coltivare alleanze e potere, costrette a muoversi nell’ombra e a ubbidire a uomini mediocri che quasi sempre tradiscono. Livia impara fin da bambina le regole del gioco e le fa sue, diventando una formidabile stratega e la grande burattinaia dal marito. Ma a un certo punto il gioco le sfugge di mano. Lei, che amava la democrazia, scopre di amare di più il potere.