“Doom Patrol”: su Amazon Prime Video arrivano i supereroi DC

07 Ottobre 2019 | 10:41 di Paola Toia

Il 7 ottobre, su Amazon Prime Video, gli appassionati di comics potranno rifarsi gli occhi con la nuova serie live action "Doom Patrol". Basata sulle avventure dei personaggi DC, è scritta da Jeremy Carver, Geoff Johns, Greg Berlanti e Sarah Schechter.

I protagonisti sono un gruppo di supereroi emarginati: Robotman cioè Cliff Steele (Brendan Fraser), Negative Man cioè Larry Trainor (Matt Bomer), Elasti-Woman conosciuta come Rita Farr (April Bowlby), e Crazy Jane (Diane Guerrero). Uno scienziato, il dottor Niles Caulder, noto come The Chief, fa loro da mentore. Vittime di incidenti che li hanno sfigurati, ma hanno dato loro abilità sovraumane, hanno il compito di proteggere la Terra dalle cose più assurde.

The Chief improvvisamente scompare e gli eroi si trovano ad essere chiamati da Cyborg (Joivan Wade) della Justice League, che offre loro una missione che non potranno rifiutare. Potenti ma calpestati dal mondo, raccontano dell'importanza di non rifiutare chi è emarginato perché diverso.

La prima stagione di Doom Patrol è composta da 15 episodi di un'ora ciascuno.