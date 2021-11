“Dopesick”: la serie con Michael Keaton racconta la lotta agli oppioidi

Su Disney+ la serie ispirata al libro di Beth Macy sulla peggiore crisi farmaceutica degli Stati Uniti Michael Keaton è tra i protagonisti di “Dopesick - Dichiarazione di dipendenza” Credit: © Disney+ Valentina Barzaghi







“Dopesick - Dichiarazione di dipendenza” debutta su Disney+ il 12 novembre. La serie è ispirata al libro bestseller del New York Times “Dopesick: Dealers, doctors and the drugs company that addicted America” scritto dalla giornalista Beth Macy. Il racconto portato in tv dal pluripremiato Danny Strong (“Empire”, “Recount”) esamina, nei suoi otto episodi, come una sola compagnia sia riuscita a innescare la peggiore crisi farmaceutica della storia americana, portando lo spettatore al centro della tanto discussa lotta contro gli oppioidi.

La serie gioca su più livelli temporali, per mostrare allo stesso tempo cause ed effetti di alcune decisioni prese all’interno della grossa casa farmaceutica Purdue Pharma. Qui, nel 1996, Richard Sackler (Michael Stuhlbarg) decide di investire milioni di dollari nello sviluppo di un nuovo antidolorifico chiamato Oxycontin, che inizia a essere distribuito alla fine del decennio. Uno dei punti di forza del farmaco, su cui spingono i vari venditori - tra cui Billy Cutler, interpretato da Will Poulter - che devono proporlo e farlo scegliere ai medici, è che meno dell’1% degli utilizzatori finisce per esserne dipendente. Tra i dottori coinvolti c’è anche Samuel Finnix (Michael Keaton) che, convinto della sua efficacia, lo prescrive alla giovane Betsy (Kaitlyn Dever) e a tanti altri minatori, incidentati come lei, nella zona degli Appalachi in cui vive ed esercita.

Nel futuro - sono gli anni Duemila - la serie ci porta in tribunale, dove è in corso il processo che fa seguito alle indagini condotte nel tempo dall’agente della DEA Bridget Meyer (Rosario Dawson) e da due avvocati della Procura di Stato: Rick Mountcastle (Peter Sarsgaard) e Randy Ramseyer (John Hoogenakker).

Con un cast stellare, una narrazione avvincente e una messa in scena atta a raccontare la desolazione di questa dolorosa pagina americana, “Dopesick - Dichiarazione di dipendenza” è una serie che non teme di etichettare carnefici e vittime, sensibilizzando chi guarda sui fatti accaduti. Riesce nel non semplice compito di prendere una storia di cronaca complessa, lunga molti anni e dai molteplici protagonisti, e portarla al grande pubblico attraverso un’ottima selezione dei fatti salienti, l’interpretazione di big del cinema come Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Rosario Dawson e Michael Stuhlbarg e l’occhio esperto di registi come Barry Levinson (“Rain Man - L’uomo della pioggia”, “Toys - Giocattoli”), Michael Cuesta (“Dexter”, “Homeland”) e Patricia Riggen (“Jack Ryan”), oltre il già citato Danny Strong.