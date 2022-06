“Dopesick”, la storia è così bella che ne servirebbe un’altra dose. Da vedere su Disney+

La serie di Disney+ esalta gli ipocondriaci e spaventa chi prende gli antidolorifici a cuor leggero Giusy Cascio







Si puo' vedere su

Esalta gli ipocondriaci e spaventa chi prende gli antidolorifici a cuor leggero la serie di Disney+ “Dopesick - Dichiarazione di dipendenza”. Quando finisce si va in astinenza, che è proprio ciò che significa il titolo in inglese. Per creare un racconto drammatico e avvincente, gli sceneggiatori hanno attinto a un bestseller d’inchiesta sulla crisi degli oppioidi che negli Usa ha causato 446 mila morti tra il 1999 al 2018.

Il principale accusato è l’OxyContin, commercializzato dalla casa farmaceutica Purdue e spacciato per essere sicuro, senza rischi di assuefazione. Così, rappresentanti senza scrupoli iniziano a proporlo negli ospedali e ai medici di base come il dottor Samuel Finnix (uno strepitoso Michael Keaton), che ha un piccolo studio nella zona mineraria degli Appalachi. Purtroppo però il farmaco, prescritto per moda, di lì a poco provocherà un’epidemia di “tossici” che non possono più farne a meno. Peccato che ci siano solo otto episodi, la storia è così bella che ne servirebbe un’altra dose.