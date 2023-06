Dopo “Mare fuori” arriva “Noi siamo leggenda”

Il regista e alcuni intrepreti di "Mare fuori" sono coinvolti nel nuovo teen drama a tinte fantasy in arrivo in autunno Giacomo Giorgio Redazione Sorrisi







C’è già molta attesa per "Noi siamo leggenda", il nuovo teen drama a tinte fantasy che potrebbe diventare il nuovo fenomeno cult dell’autunno 2023, dopo il successo di “Mare Fuori”. Il paragone non è casuale, perché la nuova serie, di cui sono state diffuse le prime immagini, ha molti legami con il fenomeno televisivo: a partire dal regista Carmine Elia (“Mare Fuori”, “Sopravvissuti”) fino ad alcuni interpreti, come Giacomo Giorgio (Ciro in "Mare Fuori"), Nicolas Maupas (Filippo) e Valentina Romani (Naditza).

Ideata da Valerio D’Annunzio (“L’allieva”) e Michelangelo La Neve (deceduto nel 2022, dopo aver curato il soggetto della fiction “Black Out – Vite sospese”), la serie è una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video. "Noi Siamo Leggenda" viene descritta come un racconto di formazione, incentrato sulle storie di un gruppo di adolescenti che scopre improvvisamente di essere dotato di superpoteri.

"Noi siamo leggenda" le prime immagini Nicolas Maupas Sofya Gershevich Emanuele Di Stefano Claudia Pandolfi Giulio Pranno, Milo Rousse e Margherita Agresti

La trama

Il film segue le vite di un gruppo di adolescenti di Roma, con enormi problemi e immensi poteri, in grado di capovolgere le loro vite, costringendoli a fronteggiare i loro limiti, i loro desideri e le loro responsabilità. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi super potenti da combattere. È un racconto di formazione totalmente incentrato sui caratteri in cui i superpoteri diventano metafora delle difficoltà e delle possibilità che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare, e delle loro formidabili potenzialità. «Avere un superpotere può far sembrare tutto più facile, ma presto i protagonisti scopriranno che non esiste un potere che li aiuterà a “diventare grandi” e che ad ogni azione corrisponde sempre una conseguenza».

Il cast