“Dostoevskij”, la serie poliziesca dei Fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi

Disponibile su Sky e Now il 27 novembre, con tutti e sei gli episodi Federica Marcucci







Si puo' vedere su

Nel cuore di una provincia anonima e spazzata dalla polvere, Enzo Vitello, un poliziotto mangiato dalla propria oscurità, dà la caccia a un serial killer che, per la sua mania di lasciare messaggi esistenziali sulla scena del delitto, viene soprannominato Dostoevskij. Sedotto dalle tenebre del killer che riconosce anche come sue, Vitello dovrà fare i conti con se stesso e con una figlia tossicodipendente, Ambra, che ha abbandonato anni prima. Dopo "Favolacce" e "America Latina", i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo sperimentano il racconto seriale mettendo in scena una storia che rielabora i cliché del noir e del poliziesco, con l’obiettivo di mettere al centro un’umanità sfaccettata e complessa in cui non esistono buoni e cattivi.

Il cast

Diretta da Damiano e Fabio d’Innocenzo, Dostoevskij vede come protagonista il poliedrico Filippo Timi, qui nei panni del tormentato detective Enzo Vitello. Al suo fianco Federico Vanni che interpreta Antonio Bonomolo, capo e grande amico di Vitello che gli affianca un giovane poliziotto interpretato da Gabriel Montesi, Fabio Bonocore, con cui il protagonista svilupperà un rapporto di rivalità. Insieme a loro Carlotta Gamba veste i panni di Ambra Vitello, giovane ferita e arrabbiata, abbandonata da suo padre quando era solo una bambina.

La trama

L’investigatore Enzo Vitello, sempre più ossessionato da un serial killer soprannominato Dostoevskij per la sua abitudine di lasciare accanto al corpo una lettera con la propria visione del mondo, lo cerca inaugurando un rapporto epistolare morboso che lo metterà di fronte alle sue oscurità personali a lungo soffocate e tenute nascoste dal mondo.

Perché vedere Dostoevskij

Cruda, ma allo stesso piena di umanità, "Dostoevskij" è una serie coraggiosa che sfrutta gli elementi tipici di generi familiari al grande pubblico per parlare di ossessioni e amore senza giudizi. Una storia che trova la sua forza nella grande capacità narrativa dei registi, coadiuvati da un grande cast capitanato da un Filippo Timi intenso e sofferente. «C’è stato il desiderio di lavorare insieme a Sky, che ci ha proposto un crime e noi ovviamente abbiamo accettato» ci hanno raccontato i registi. «Ci interessano le persone e alla fine è tutta una scusa per parlare dei piccoli miracoli che nessuno guarda» hanno concluso.