“Dottoressa Giordy”: torna la veterinaria più amata

Si puo' vedere su

Chi ama gli animali (di tutte le specie) non può perdersi la seconda stagione di “Dottoressa Giordy” dal 3 novembre su TimVision (ogni settimana si aggiungono due episodi). Chiara Giordano, questo è il suo nome, e altri tre veterinari curano cani, gatti, conigli e anche animali esotici. A loro si aggiungono una chef e due ragazze specializzate in toelettatura ed estetica. Non manca Rulof, l’aiutante tuttofare che costruisce ripari e giochi.