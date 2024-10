“Dov’è Wanda?”, quanti misteri in una piccola città

Si puo' vedere su

Vi piacciono le serie dall’umorismo nero? Arriva su Apple Tv+ “Dov’è Wanda?” (dal 2 ottobre i primi due episodi, seguiti da uno nuovo ogni mercoledì fino al 13 novembre) e non potete perdervela.

I fatti (decisamente misteriosi) si svolgono in una piccola cittadina tedesca: nella famiglia Klatt scompare la 17enne Wanda (Lea Drinda). E i genitori Dedo (Axel Stein) e Carlotta (Heike Makatsch) insieme con l’altro figlio Ole (Leo Simon) mettono in atto un piano complesso per cercarla, acquistando numerosi dispositivi di sorveglianza per scovare dove sia la ragazza. Fanno progressi nelle indagini? Chi lo sa, ma nel frattempo scoprono moltissimi segreti nascosti da vicini di casa e cittadini apparentemente insospettabili.