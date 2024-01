“Dreams and realities”, arriva dalla Turchia una commedia thriller

Su Mediaset Infinity c’è la nuova serie con la star di “Bitter sweet Aybüke Pusat, Yesim Ceren Bozoglu, Özge Gürel e Beyza Sekerci in "Dreams and realities" Credit: © Mediaset Infinity Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Una grande sorpresa per i fan delle soap opera turche. Dopo i successi delle serie con Can Yaman e di “Terra amara”, ora è la volta di “Dreams and realities - La forza dei sogni”, una nuova commedia romantica a tinte thriller che ha per protagonista una vecchia conoscenza. Parliamo della bellissima Özge Gürel, già star di “Bitter sweet”. La serie, disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity dal 29 gennaio, racconta di cinque giovani donne in carriera, con un’ottima istruzione, che però provengono dai quartieri medio-bassi di Istanbul. Gli episodi, 26 in totale, usciranno uno al giorno dal lunedì al venerdì. Nel cast troviamo anche Yusuf Çim.

La trama

Dicle (Özge Gürel) ha sempre voluto conquistare il mondo dell'editoria e scrive un blog da anni, ma intanto lavora come produttrice di insegne. Güneş (Aybüke Pusat) ha studiato per diventare un avvocato affermato, ma per ora si occupa solo di pignoramenti. Setenay (Melisa Aslı Pamu) vorrebbe diventare una curatrice d’arte, ma lavora in una galleria di seconda classe. Melike (Melisa Aslı Pamu) sogna di costruire eleganti residenze, ma nel frattempo fatica a sbarcare il lunario affittando case. E infine Meryem che sogna una casa ai piani alti di Istanbul, ma vive nel sottostrada e lavora come contabile in uno studio legale.

Il cast

Özge Gürel

Aybüke Pusat

Melisa Aslı Pamuk

Yeşim Ceren Boz

Beyza Sekerci

Il trailer