“DuckTales”, le avventure di Zio Paperone e Qui, Quo e Qua. Da vedere su Disney+

La trama è simile all'originale degli Anni 80, ma questa versione è più moderna Francesco Chignola







Si puo' vedere su

Chiariamo subito che esistono due serie animate intitolate “DuckTales”. Una risale agli Anni 80 (ed è amatissima da chi, come me, ai tempi era bambino e la vedeva su Rai1). La seconda, quella di cui sto per parlarvi, è invece uscita tra il 2017 e il 2022 e ora si può vedere tutta su Disney+. Io l’ho fatto quest’estate, in compagnia di mio figlio di 7 anni, e siamo rimasti entrambi rapiti dai 75 episodi che compongono le tre stagioni.

La trama è simile all’originale (le avventure di Paperon de’ Paperoni e di Qui, Quo e Qua, con incursioni di numerosi personaggi Disney), ma questa versione di “DuckTales” è più moderna: i nipotini hanno tre personalità diverse (e talvolta devono imparare dai loro errori), i cattivi sono memorabili (tra tutti spicca l’inquietante strega Amelia), la serie solleva temi che sanno coinvolgere anche gli adulti, vengono spesso omaggiate classiche tavole a fumetti di autori come Don Rosa e Carl Barks, e alcuni episodi particolarmente curati e intensi sono dei piccoli capolavori a sé. Il lungo finale, poi, è davvero esplosivo.