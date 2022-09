“Due estati”, un thriller da incubo. Da vedere su Netflix

La storia si svolge su un’isola privata nel sud della Francia dove quattro coppie si ritrovano trent’anni dopo il loro ultimo incontro Tiziana Lupi







Si puo' vedere su

Se amate i thriller in cui ogni protagonista può dire agli altri: «So cosa hai fatto», e nessuno è davvero innocente, non potete perdere “Due estati”, serie belga disponibile su Netflix con la sua unica stagione. La storia si svolge su un’isola privata nel sud della Francia dove quattro coppie si ritrovano trent’anni dopo il loro ultimo incontro.

L’occasione è il cinquantesimo compleanno di una delle mogli. Quella che avrebbe dovuto essere una settimana di festa e di relax si trasforma, però, in un incubo ancor prima di cominciare. Perché trent’anni prima tra quei ragazzi è successo qualcosa di terribile e ora qualcuno sembra intenzionato a chiudere i conti una volta per tutte. Le sei avvincenti puntate, in un continuo alternarsi tra passato e presente, sono un susseguirsi di bugie, misteri, segreti e sospetti, e a scoperchiare il vaso di Pandora è un video amatoriale, che tutti credevano distrutto e che invece irrompe brutalmente nelle vite dei protagonisti. Ognuno ha qualcosa da perdere e, come se non bastasse, ci scappa anche il morto.