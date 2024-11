“Dune: Prophecy”: siamo due sacerdotesse, altro che eroine!

I segreti delle Bene Gesserit saranno svelati su Now nel prequel dei film di fantascienza "Dune: Prophecy" Paolo Di Lorenzo







Si puo' vedere su

Dimenticate Timothée Chalamet e Zendaya: la nuova serie “Dune: Prophecy” (su Now dal 18 novembre con un episodio a settimana, in contemporanea con gli Stati Uniti) è ambientata diecimila anni prima delle gesta di Paul Atreides e Chani Kynes raccontate nei due film di “Dune”.

In questo angolo della galassia creata dall’autore Frank Herbert sono le Bene Gesserit a dettare legge. La misteriosa casta di religiose, già incontrata nei due film, è chiamata a fare i conti con il passato, il presente e un futuro che non è mai stato tanto precario.

«L’universo creato da Herbert ha gettato le basi della fantascienza come la conosciamo oggi» riflette Emily Watson, interprete della leader Valya Harkonnen. L’attrice, apparsa anche nella celebrata miniserie “Chernobyl”, sottolinea l’importanza di un titolo come “Dune: Prophecy”. «Io e la mia co-protagonista Olivia Williams siamo due donne di mezza età, una serie come questa fino a pochi anni fa sarebbe stata impensabile».

Emily e Olivia si conobbero ai tempi in cui entrambe militavano nella Royal Shakespeare Company, la più prestigiosa compagnia teatrale inglese. Le due carriere si sono sviluppate in parallelo, fino a quando “Dune: Prophecy” ha offerto loro la possibilità di lavorare fianco a fianco per la prima volta. «Le nostre sacerdotesse non sono eroine femministe» dice Olivia. «Il potere non guarda in faccia a nessuno e molto spesso chi dovrebbe essere alleato nelle nostre battaglie si rivela tutt’altro».