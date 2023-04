È ora di dire addio alla signora Maisel

Arriva su Prime Video la quinta e ultima stagione della serie creata da Amy Sherman-Palladino Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Debutta in streaming su Prime Video il 14 aprile - con i primi tre episodi, dopo i quali ne verrà rilasciato uno alla settimana per un totale di nove - la quinta e ultima stagione di “La fantastica signora Maisel”. La serie creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, vincitrice di numerosi Emmy e interpretata da Rachel Brosnahan, giunge al capolinea dopo sei anni.

I fan hanno ancora qualche momento per stare in compagnia della loro eroina. Ci sarà il lieto fine per l'ex casalinga di Manhattan, New York, che negli Anni 50 mandando all’aria la sua agiata vita da moglie-madre-figlia per inseguire il proprio talento ed esaudire il suo (meritatissimo) sogno di successo? Riuscirà Midge a diventare una famosa comica? (E Susie, con lei, un'agente in carriera).

Dove eravamo rimasti: la quarta stagione

Questa è la domanda che accompagna gli spettatori della serie fin dalla prima stagione e che ora troverà finalmente risposta. Alla fine della quarta stagione avevamo lasciato Miriam "Midge" Maisel in una Manhattan avvolta da una bufera di neve, davanti a un cartellone pubblicitario che le indicava una via per il suo futuro. Dopo una serie di episodi che l’hanno vista rendersi conto di non dover più accettare compromessi infruttuosi nella speranza di essere trascinata dove vuole, Midge insieme a Susie (Alex Borstein) è pronta ad aprire un nuovo capitolo della loro sfida a due.

La quinta stagione

La quinta stagione parte da lì. Guardare avanti vuol dire capire quali sono stati gli errori commessi fino a quel momento e provare a non ricaderci. Vuol dire anche accettare nuove sfide, che implicano spesso nuovi fallimenti. Amy Sherman-Palladino non delude nel modo in cui decide di raccontare la fine, lasciando soddisfatto anche lo spettatore più curioso (e non offrendo spazio alla tentazione di riprendere in futuro il personaggio).

Il trailer

Il cast

Da Rachel Brosnahan nei panni di Midge Maisel a Alex Borstein in quelli dell’inseparabile Susie, fino a Michael Zegen in quelli di Joel, Marin Hinkle in quelli di Rose Weissman, Reid Scott in quelli di Gordon Ford, Tony Shalhoub in quelli di Abe e molti altri, la quinta stagione della serie tv ci porta a salutare tutti i grandi protagonisti che l’hanno resa così celebre, con uno sviluppo inaspettato per molti di loro.

Dagli insegnamenti che Midge ha impartito a ciascuno sulla possibilità di cambiare vita alla messa in scena coloratissima piena di look strabilianti, fino alla sceneggiatura in stile flusso di coscienza: la sua unicità è indiscutibile. Come lo è il fatto che la serie di Amy Sherman-Palladino ha saputo parlare di femminilità, affrontando diverse problematiche care alla disparità di genere e al privilegio, come nessuno aveva fatto: con originalità, franchezza e ironia.

Non solo: ha creato una delle indiscusse eroine del piccolo schermo. Anzi due: perché se il focus è su Midge - a partire dal titolo - Susie nel tempo è diventata molto più che una co-protagonista (vedere l’ultima stagione per credere). L’amicizia tra le due, la loro sorellanza, la reciproca capacità di tornare sempre l’una nelle braccia dell’altra, con affetto e fiducia, sono un altro grosso perno narrativo della serie, che ha trovato il miglior finale possibile.