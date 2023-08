“East New York”, la nuova serie poliziesca di Rete 4

Protagonista è Amanda Warren nel ruolo della vice ispettrice Regina Haywood Amanda Warren ed Elizabeth Rodriguez Simona De Gregorio







Per i fan dei polizieschi l’appuntamento è su Rete 4 da martedì 1° agosto con "East New York". La serie ha come protagonista Amanda Warren nel ruolo della vice ispettrice Regina Haywood, neopromossa al 74° Distretto di East New York, un quartiere della classe operaia ai margini di Brooklyn. Fortemente legata alla realtà di questo territorio, Haywood intende proteggerne la comunità con l’aiuto dei suoi agenti e investigatori. Ma, non sarà affatto facile coinvolgerli, poiché alcuni di loro guardano di cattivo occhio la sua promozione e non riconoscono la sua autorità. Della squadra fanno parte il capo e mentore John Suarez (Jimmy Smits), Stan Yenko (Richard Kind), braccio destro della Haywood, e Crystal Morales (Elizabeth Rodriguez), una detective che non si lascia intimorire da nulla.

A fare da cornice al racconto è appunto l’East, abitato prevalentemente da afroamericani e latini. Fondato nel 1600, col nome di Town of New Lots, è stato annesso come rione della città di Brooklyn nel 1886, diventando poi parte di New York nel 1898.

Amanda Warren ha rivelato di essersi preparata con l’aiuto del fidanzato, un ufficiale dei corpi speciali di polizia, che le ha insegnato ad assumere la postura e il tono della voce da poliziotta. «Regina è forte e volevo che anche la mia corporatura rispecchiasse la sua personalità» ha detto l’attrice. Ma avremo modo di vedere anche il lato fragile della protagonista, nella relazione sentimentale burrascosa con Suarez e nel rapporto difficile con il padre.