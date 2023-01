“Ecco a voi i Chippendales”: sono l’uomo che ha inventato gli spogliarellisti

Si puo' vedere su

Nel 1979 in un locale di Los Angeles debuttarono i Chippendales: era la prima volta che un gruppo di spogliarellisti uomini si esibiva per un pubblico femminile. Fu un successo senza precedenti che lanciò una moda.

L’ideatore di questo spettacolo era un indiano nato a Bombay ed emigrato in California a caccia del “sogno americano”: si chiamava Somen Banerjee, ma per tutti era Steve. A interpretarlo nella nuova miniserie di Disney+ “Ecco a voi i Chippendales” (in arrivo l’11 gennaio con tutti i suoi otto episodi) è Kumail Nanjiani, mentre Annaleigh Ashford è sua moglie Irene. Ma la storia non finisce qui: Banerjee, infatti, finì per essere coinvolto in un caso di omicidio (non vi sveliamo di più).

Il papà della sorprendente miniserie è Robert Siegel, che già in “Pam & Tommy” aveva portato sul piccolo schermo un’altra storia vera, quella di Pamela Anderson e Tommy Lee.