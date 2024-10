Ecco come finisce “Beauty in Black” e cosa sappiamo sulla stagione 2

La serie tv "Beauty in Black" di Tyler Perry è un successo su Netflix. La spiegazione del finale della prima stagione e il futuro di altri episodi in arrivo Kimmie (Taylor Polidore Williams) in "Beauty in Black". Credits: Netflix. Credit: © Netflix. Paolo Di Lorenzo







Tutti pazzi per "Beauty in Black", la nuova serie del regista Tyler Perry. Il cineasta americano ha da poco siglato un accordo con Netflix, secondo il quale il colosso dello streaming ha diritto di prelazione sui progetti di Perry. Dopo il film "Mea Culpa" adesso tocca a questa storia di due donne molto diverse tra loro.

Kimmie (Taylor Polidore Williams) cerca di rimanere a galla dopo essere stata cacciata di casa dalla madre, mentre Mallory (Crystle Stewart) si gode il successo dell'azienda che gestisce. Tutto cambia quando i loro mondi agli antipodi finiscono per scontrarsi.

Il pubblico ha premiato la serie, nonostante il cast non abbia nomi di grande richiamo né sia stata sostenuta da un investimento significativo in termini di pubblicità, "Beauty in Black" ha debuttato al quarto posto nella classifica dei titoli Netflix più visti a livello globale, subito dopo "Avvocato di difesa" e "This is the Zodiac Speaking: lettere da un serial killer" e il western "Territory", con 5 milioni e 600 mila visualizzazioni totalizzate nella sua prima settimana in catalogo.

Il finale di "Beauty in Black", spiegato

Il finale della prima stagione è a dir poco pirotecnico. La perfida Body (Tamera Kissen) tiene in ostaggio Sylvie (Bailey Tippen), la sorella minore di Kimmie (Williams). Nonostante i tentativi di quest'ultima, la ragazza rimane nelle grinfie di Body, che tira fuori un coltello per tenerla lontana.

Kimmie non ha intenzione di lasciare che sua sorella faccia una brutta fine, e per questa ragione prende una decisione drastica. Approfittando del momento di distrazione che Angel (Xavier Smalls) le fornisce, Kimmie pesta il piede sull'acceleratore e punta su Body, travolgendola a bordo della sua automobile.

Ci sarà la seconda stagione di "Beauty in Black"?

La buona notizia è che sì, "Beauty in Black" avrà una seconda stagione. O meglio, una seconda parte, come talvolta accade con le serie originali Netflix. Non sappiamo ancora quando uscirà, ma la conferma è stata ufficializzata poco prima del debutto della serie, il che suggerisce che la produzione si trovi già in uno stadio avanzato.

Secondo questa logica il debutto potrebbe avvenire nel corso della primavera 2025, considerata la velocità con cui Tyler Perry scrive e gira i suoi film e serie tv nei suoi studio ad Atlanta, in Georgia. Può darsi che gli episodi della parte 2 siano già stati girati insieme a quelli della parte 1, ma su questo il creatore preferisce non sbilanciarsi per far sì che il pubblico resti col fiato sospeso.