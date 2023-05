Ed Sheeran: anche la vita di una popstar non è sempre rose e fiori

Ed Sheeran si racconta come non ha mai fatto prima in una nuova docuserie di Disney+ Alessandro Alicandri







Si puo' vedere su

La vita di una delle stelle più grandi del pop, in fondo, non è molto diversa da quella di tutti noi. Ed Sheeran il 3 maggio lo dimostrerà per la prima volta (a cinque anni dal primo documentario musicale: “Songwriter”, oggi su Apple Tv+) nella docuserie per Disney+ intitolata “Ed Sheeran: oltre la musica”.

Il trailer

In quattro episodi, racconterà le sue origini: dall’amico manager che per primo ha creduto nel suo talento (Jamal Edwards) al suo grande amore, Cherry Seaborn. Sembra una fiaba, ma dopo la morte di Jamal e il tumore diagnosticato alla moglie durante la gravidanza, Ed ha dovuto affrontare i drammi di una vita che purtroppo non fa sconti a nessuno.

Ci sarà anche tanta musica: scopriremo il processo creativo che l’ha portato a scrivere l’album “- (Subtract)”, in arrivo il 5 maggio, uno dei dischi più dolorosi ma anche più ricchi di speranza della sua carriera.