“Elite 7”, trasgressioni e misteri tra i banchi di scuola

Con un cast rinnovato, tornano su Netflix le vicende degli studenti di un prestigioso college La settima stagione di "Élite" Credit: © Netflix Simona De Gregorio







Questa settima stagione di “Elite”, la serie ambientata nel prestigioso college di Las Encinas a Madrid, si preannuncia molto movimentata. Se le precedenti non ci avevano risparmiato passioni, omicidi e segreti, i nuovi episodi saranno ancora più scoppiettanti, anche grazie a un cast quasi completamente rinnovato. L'appuntamento è per il 20 ottobre su Netflix.

Ritroveremo Omar (Omar Ayuso, che era assente nella sesta stagione) mentre frequenta una nuova università e non riesce a liberarsi dal senso di colpa per la morte di Samuel (Itzan Escamilla) e dalla sofferenza di quel periodo. Ma quando si presenta l’opportunità di uno stage, decide di tornare a Las Encinas per affrontare i suoi demoni. E non sarà il solo a trovarsi in difficoltà: anche gli altri studenti stanno combattendo silenziosamente la propria battaglia con se stessi, tra depressione e crisi esistenziali.

Conosceremo quindi tanti nuovi volti. Mirela Balic veste i panni di Chloe, una ragazza che ama lo scandalo tanto quanto i video espliciti. Ma dietro la facciata provocatoria si nasconde una giovane insicura con una relazione difficile con la madre. Maribel Verdú interpreta Carmen, la madre di Chloe. Una donna molto seducente in competizione con la figlia. Leonardo Sbaraglia ha il ruolo di Martín, il padre di Isadora (la confermata Valentina Zenere), che torna dopo un periodo di lontananza per riprendere il controllo dell’azienda di famiglia. Ma ben presto scopriremo un lato oscuro dell’uomo... Grande attesa poi per l’arrivo nel cast dell’icona pop brasiliana Anitta, che vestirà i panni di Jessica, un’insegnante di difesa personale.