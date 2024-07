“Élite”, il liceo di Las Encinas chiude le sue porte

Si puo' vedere su

È tempo di dire addio a “Élite”. Con l’ottava stagione, disponibile dal 26 luglio, si conclude infatti la serie spagnola più longeva nella storia di Netflix.

La premessa della trama è semplice: un gruppo di adolescenti dei quartieri popolari viene ammesso nel liceo Las Encinas a Madrid, una delle scuole private più esclusive della Spagna. Questo li porta a scontrarsi con un mondo nel quale si sentono dei pesci fuor d’acqua, mentre i loro coetanei ricchi nascondono segreti e vivono storie d’amore travagliate. Ogni stagione, poi, ha al suo centro un mistero che viene svelato gradualmente al pubblico attraverso dei flashback.

Dopo otto stagioni e 64 episodi realizzati nel giro di cinque anni, “Élite” si prepara quindi a salutare il suo pubblico che non rinuncia agli sfrigolanti colpi di scena della serie. Cambiando il proprio cast in continuazione con volti nuovi e veterani che si diplomano (proprio come in una vera scuola), “Élite” ha saputo rinnovarsi in modo costante.

Il segreto di “Élite” sta anche nell’aver creato un nuovo star system in Spagna. Dopo María Pedraza, Miguel Herrán e Jaime Lorente (il trio conosciuto anche per “La casa di carta”), la serie ha avuto il merito di lanciare volti come Ester Expósito, oggi richiestissima tra moda e cinema, la popstar messicana Danna Paola, il bellissimo Manu Ríos. Nell’ottava stagione assisteremo al ritorno di Mina El Hammani, interprete di Nadia nelle prime tre stagioni.

Anticipando “Euphoria”, è stata “Élite” la prima serie a provare a raccontare sullo schermo la Generazione Z, ovvero i nati tra il 1997 e il 2012. Una generazione che odia le etichette e ama osare, ma che è anche più esposta e fragile di quelle che l’hanno preceduta. Non a caso “Élite” ha fatto breccia nel cuore dei fan affrontando temi attuali (bullismo, tossicodipendenza, salute mentale) senza pregiudizi, per conquistare l’attenzione di un pubblico alla ricerca di schiettezza.