“Elite”: il trailer della sesta stagione

Ritorna "Elite": la serie spagnola è già pronta con la sesta stagione, che arriverà su Netflix dal 18 novembre. Con i nuovi episodi che seguono di pochi mesi l’uscita della quinta stagione, è diventata la serie originale più longeva presente sulla piattaforma streaming, anche considerando che è già stata confermata una settima stagione. Per inaugurare il conto alla rovescia per l’uscita, ecco il trailer ufficiale che promette colpi di scena per gli studenti dell’esclusiva scuola di Las Encinas e pone una terribile domanda: «Di chi ti puoi fidare quando il tuo mondo crolla a pezzi?».

Il cast: chi manca e chi arriva nella sesta stagione

Nella sesta stagione sarà assente Samuel per ovvi motivi, ma mancheranno anche Rebeka (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós) e Omar (Omar Ayuso) che però tornerà nella settima stagione già. Dalla quinta stagione torneranno invece André Lamoglia (Iván), Valentina Zenere (Isadora), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Adam Nourou (Bilal) e Manu Ríos (Patrick).

La sesta stagione introdurrà nuovi personaggi che «arriveranno per mettere alla prova ancora una volta l'amicizia dei vecchi protagonisti». Tra i nuovi attori ci sono Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana, Carmen Arrufat. Oltre a loro, arriva anche Ander Puig nei panni di Nico, il primo studente transgender di Las Encinas.