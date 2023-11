Emanuele Di Stefano è il protagonista di “Noi siamo leggenda” con Giulio Pranno

La storia ruota attorno a un gruppo di amici che scoprono di avere poteri straordinari legati alle loro paure e ai loro desideri Antonella Silvestri







Il 22 novembre arriva su Rai2 "Noi siamo leggenda", la nuova serie tv con un cast di attori amati dai giovani, tra cui Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio di "Mare fuori", e che vede protagonista principale Emanuele Di Stefano. La storia ruota attorno a un gruppo di amici che scoprono di avere poteri straordinari legati alle loro paure e ai loro desideri. Superpoteri che si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare. Giulio Pranno, invece, interpreta Marco, l’amico fidato di Massimo (Di Stefano). Il giovane attore romano ha debuttato al cinema nel 2019 nel film "Tutto il mio folle amore" di Gabriele Salvatores.

Emanuele Di Stefano è Massimo

Emanuele, chi è Massimo, il suo personaggio?

«Un ragazzo di Roma Nord colpito da un gravissimo lutto: la perdita della mamma. La donna, in buona fede, ha sempre suggerito al figlio di abbassare la testa in tutte le situazioni. Così ora lui cercherà di trovare da solo il modo per rapportarsi con il mondo, non tra poche difficoltà... E svilupperà un superpotere».

Il suo Massimo è in piena fase adolescenziale. Si rispecchia in lui?

«Intanto, non so se da questo periodo ne sono uscito (ride). La mia fortuna è stata che ho cominciato a lavorare molto presto, diventando quasi subito indipendente. Se diventare adulti significa prendere decisioni importanti, allora questo processo è già in corso. So cavarmela abbastanza bene anche nelle situazioni difficili. E, a differenza di Massimo, non tendo a sopprimere la rabbia ma la tiro fuori, ragionandoci su per trovare una soluzione».

Da adolescente, non le sarebbe piaciuto avere un superpotere?

«Direi, più diplomazia e l’abilità nel saper gestire l’istintività, che nei ragazzini è un tratto molto spiccato».

Giulio Pranno è Marco

Giulio, il suo Marco che ragazzo è?

«È l’unico del gruppo a non sviluppare superpoteri, anche se lo vorrebbe. Rimane il ragazzo più lucido e maturo. Cerca l’approvazione continua dei suoi amici ma, essendo quello più sfortunato del gruppo, non ottiene particolare attenzione».

La serie punta i riflettori sull’adolescenza, un periodo delicato che può lasciare segni indelebili…

«Ho 25 anni e sento di essermela lasciata alle spalle. Ma se penso a quel periodo, lo ricordo come una fase molto turbolenta. Spesso mi sono fatto male sbattendo la testa contro muri che però anche io avevo contribuito a costruire. Per fortuna, i miei genitori mi hanno sempre dato il loro sostegno, anche quando ho deciso di voler fare l’attore».

Nella fiction protegge i suoi amici non rivelandone il loro segreto. Anche nella vita, li sa mantenere i segreti?

«Se penso agli anni di liceo, mi è capitato più volte di venire a conoscenza di fatti ma non mi sono mai sognato di andarli a raccontare in giro. Non sono un pettegolo o uno di quelli che snitcha (nel linguaggio giovanile indica l’azione di spiare o riferire qualcosa di negativo su qualcuno, ndr)».

Anche fuori dal set lei e Emanuele Di Stefano siete così amici?

«Ci chiamiamo almeno tre volte alla settimana, quindi direi proprio che siamo diventati amici stretti».