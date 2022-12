“Emily in Paris”: il trailer della terza stagione

Disponibile su Netflix dal 21 dicembre, torna la serie con Lily Collins "Emily in Paris" Credit: © netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

È a un bivio esistenziale "Emily in Paris" nella terza stagione, in arrivo su Netflix dal 21 dicembre. A distanza di un anno dalla precedente stagione, la serie con Lily Collins torna con i nuovi episodi, che vedono la protagonista costretta a prendere delle decisioni drastiche, sia in ambito amoroso, sia in quello lavorativo. Ancora una volta alla scrittura c'è l’ideatore Darren Star e, come si intuisce dal trailer, la giovane si confronterà con ragione e sentimento: «Per tutta la vita sono stata razionale. Ho preso una decisione sentimentale e mi si è ritorta contro».

Dove eravamo rimasti

Alla fine della seconda stagione, la protagonista aveva iniziato una relazione con Alfie, pur provando ancora qualcosa per Gabriel, che intanto convive con la fidanzata Camille. Intanto, era anche in crisi lavorativa, indecisa se seguire Sylvie nella sua nuova società di marketing o continuare a lavorare per Savoir, restando fedele a Madeline.

La trama della terza stagione

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio fondamentale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse deve scegliere esattamente a chi essere fedele (al lavoro e nella vita sentimentale), capire cosa comportano queste decisioni per il suo futuro in Francia e naturalmente continuare a vivere le avventure e i sorprendenti colpi di scena che Parigi le offre.

Il cast: interpreti e personaggi

Lily Collins è Emily Cooper

Lucien Laviscount è Alfie

Lucas Bravo è Gabriel

Ashley Park è Mindy

Philippine Leroy-Beaulieu è Sylvie Grateau

Ashley Park è Mindy Chen

Camille Razat è Camille

Kate Walsh è Madeline Wheeler

Samuel Arnold è Julien

Bruno Gouery è Luc

William Abadie è Antoine Lambert

Il trailer