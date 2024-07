“Emily in Paris”, la quarta stagione: nuovi guai d’amore e in affari

Dal 15 agosto i primi cinque episodi. Gli episodi finali arrivano il 12 settembre Alessandro Alicandri







Quante ne sono passate in questi quattro anni! La vita rocambolesca di Emily Cooper torna ad affascinarci su Netflix con nuove avventure (e un sacco di problemi) dal 15 agosto su Netflix. A Ferragosto arriveranno i primi cinque episodi, gli ultimi 5 verranno poi pubblicati il 12 settembre. Da poco tempo è stato pubblicato il trailer ufficiale italiano che racconta le evoluzioni tragicomiche dell'esperta di marketing più geniale di Parigi, ma maldestra nella vita sentimentale.

Alla fine della terza stagione ci siamo lasciati con un evento drammatico: Camille interrompe il matrimonio con Gabriel durante le promesse, coinvolgendo anche Emily. Gli eventi prendono una piega davvero inaspettata: Gabriel sta per diventare padre di un figlio avuto con Camille, che nel frattempo è legata sentimentalmente a una donna, Sofia. Non sarebbe così complicato se Gabriel e Emily non fossero tornati a vedersi e frequentarsi.

Come se non fosse già abbastanza, l'ex di Emily, Alfie, torna nella sua vita per un imprevedibile problema di affari e il loro inevitabile riavvicinamento renderà la nostra protagonista sempre più confusa, tra due rapporti (o amori?) che vuole coltivare contemporaneamente e una nuova vita da single che la fa tornare ragazzina. Gli affari nel frattempo non si fermano mai: si susseguono imprevisti, segreti da custodire e decisioni importanti da prendere. Da quello che si è visto finora, la quarta stagione rappresenterà una sorta di nuovo punto zero che darà pepe e nuova linfa a questa commedia così amata.