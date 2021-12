“Emily in Paris”: mille nuove avventure per Emily Cooper

La famosa serie di Netflix ci riporta nella Parigi più colorata e modaiola Lily Collins in "Emily in Paris" Credit: © Netflix Monica Agostini







Stiamo per sapere tutto su come procede la vita di Emily Cooper (Lily Collins), protagonista di “Emily in Paris” che torna su Netflix dal 22 dicembre dopo l’exploit della prima stagione. Le vicende della giovane americana a Parigi continuano a intrattenerci, perché come le dice il suo boss Sylvie: «Diventi sempre più francese».

Al centro ci sono il suo lavoro di esperta di comunicazione digitale (che si destreggia nel mondo della moda, tra sfilate, capricci dei clienti e tanto Instagram), ma anche la vita sentimentale (che succederà con lo chef Gabriel? L’amore arriverà anche per lei?), la quotidianità con i colleghi e le lunghe chiacchierate con le amiche, Mindy prima tra tutte. In una città davvero da favola.